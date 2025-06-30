Торгуют плесенью: В Подмосковье продуктовый магазин у морга продаёт испорченные продукты
SHOT ПРОВЕРКА: Жители Подмосковья требуют закрыть магазин рядом с моргом
Испорченная колбаса, купленная в магазине у морга. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Магазин «Верный» в подмосковном Жуковском вызывает возмущение жителей из-за соседства с моргом и инфекционной больницей. Жалобы на антисанитарию и просроченные продукты поступили от местных жителей в телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.
Торговая точка расположена по адресу: ул. Фрунзе, 1Б, в непосредственной близости от инфекционного отделения и морга Жуковской областной клинической больницы. По словам покупателей, такое соседство вызывает серьёзные опасения, поскольку может нарушать санитарно-эпидемиологические нормы.
Жители в недоумении от расположения магазина. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Особое беспокойство у жителей вызывает история здания: ранее здесь располагался инфекционный стационар. Посетители магазина регулярно сталкиваются с нарушениями условий хранения продуктов — в помещениях отмечают повышенную влажность, антисанитарное состояние и случаи продажи заплесневелых товаров. В редакцию поступили фотографии испорченной колбасы, полностью покрытой плесенью, несмотря на действующий срок годности.
В администрации ОКБ «Жуковская» подтвердили, что морг при больнице продолжает функционировать в штатном режиме. В сети «Верный» не предоставили комментариев по сложившейся ситуации.
Ранее сообщалось, что ресторан «СушиСет» в Бутырском районе Москвы закрыт на три месяца за грубые нарушения санитарных норм. Решение о приостановке деятельности приняли контролирующие органы после проверки. В ходе инспекции в заведении обнаружили серьёзные нарушения: в холодильниках хранились испорченные морепродукты, в том числе мидии с истёкшим сроком годности.