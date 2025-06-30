Торгуют плесенью: В Подмосковье продуктовый магазин у морга продаёт испорченные продукты

Магазин «Верный» в подмосковном Жуковском вызывает возмущение жителей из-за соседства с моргом и инфекционной больницей. Жалобы на антисанитарию и просроченные продукты поступили от местных жителей в телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Торговая точка расположена по адресу: ул. Фрунзе, 1Б, в непосредственной близости от инфекционного отделения и морга Жуковской областной клинической больницы. По словам покупателей, такое соседство вызывает серьёзные опасения, поскольку может нарушать санитарно-эпидемиологические нормы.

Жители в недоумении от расположения магазина. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Особое беспокойство у жителей вызывает история здания: ранее здесь располагался инфекционный стационар. Посетители магазина регулярно сталкиваются с нарушениями условий хранения продуктов — в помещениях отмечают повышенную влажность, антисанитарное состояние и случаи продажи заплесневелых товаров. В редакцию поступили фотографии испорченной колбасы, полностью покрытой плесенью, несмотря на действующий срок годности.

В администрации ОКБ «Жуковская» подтвердили, что морг при больнице продолжает функционировать в штатном режиме. В сети «Верный» не предоставили комментариев по сложившейся ситуации.