На Украине студентку приговорили к 15 годам тюрьмы за переписку с крёстной из РФ

На Украине студентку приговорили к 15 годам лишения свободы за переписку с крёстной, которая проживает на подконтрольных России территориях. Обвинение выдвинуто по статье о госизмене. По мнению украинских следователей, таким образом девушка якобы помогала российским спецслужбам. Об этом рассказали в пресс-службе Запорожской областной прокуратуры.

«Студентка-девочка переписывалась с крёстной, проживающей на неподконтрольной. Сегодня Офис Генпрокурора отрапортовал — 15 лет тюрьмы», — написал по поводу ситуации блогер Анатолий Шарий.