На Украине студентку приговорили к 15 годам тюрьмы за переписку с крёстной из РФ
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На Украине студентку приговорили к 15 годам лишения свободы за переписку с крёстной, которая проживает на подконтрольных России территориях. Обвинение выдвинуто по статье о госизмене. По мнению украинских следователей, таким образом девушка якобы помогала российским спецслужбам. Об этом рассказали в пресс-службе Запорожской областной прокуратуры.
«Студентка-девочка переписывалась с крёстной, проживающей на неподконтрольной. Сегодня Офис Генпрокурора отрапортовал — 15 лет тюрьмы», — написал по поводу ситуации блогер Анатолий Шарий.
Ранее Life.ru сообщал, что украинцев начнут лишать гражданства за получение российского паспорта. Лишение гражданства также возможно в случае создания угрозы безопасности и интересам Украины, что потенциально может коснуться лиц, осуждённых за коллаборационизм и госизмену.