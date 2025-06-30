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30 июня, 14:44

На Украине студентку приговорили к 15 годам тюрьмы за переписку с крёстной из РФ

Обложка © Telegram/ Запорожская прокуратура

Обложка © Telegram/ Запорожская прокуратура

На Украине студентку приговорили к 15 годам лишения свободы за переписку с крёстной, которая проживает на подконтрольных России территориях. Обвинение выдвинуто по статье о госизмене. По мнению украинских следователей, таким образом девушка якобы помогала российским спецслужбам. Об этом рассказали в пресс-службе Запорожской областной прокуратуры.

«Студентка-девочка переписывалась с крёстной, проживающей на неподконтрольной. Сегодня Офис Генпрокурора отрапортовал — 15 лет тюрьмы», — написал по поводу ситуации блогер Анатолий Шарий.

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Ранее Life.ru сообщал, что украинцев начнут лишать гражданства за получение российского паспорта. Лишение гражданства также возможно в случае создания угрозы безопасности и интересам Украины, что потенциально может коснуться лиц, осуждённых за коллаборационизм и госизмену.

Полина Никифорова
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