Политики, звёзды и послы: Кадыров раскрыл имена гостей на свадьбе 17-летнего сына

На бракосочетании 17-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова присутствовали влиятельные персоны, среди которых были вице-премьеры Денис Мантуров и Александр Новак, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщил чеченский лидер в телеграм-канале.

«Я рад был, друзья, видеть в эти дни в Грозном многочисленных гостей из числа людей, которых я очень ценю и уважаю, а также послов Ирана, ОАЭ, Турции, Казахстана. Все они приезжали, чтобы поздравить нашу семью в связи с бракосочетанием внука первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — Адама», — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что был очень рад видеть на мероприятии полномочного представителя президента РФ в СКФО Юрия Чайку, глав российских регионов, известных спортсменов, представителей науки, культуры и религиозных организаций. Также Кадыров выразил благодарность руководителю администрации президента РФ Антону Вайно и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко за их поздравления и в целом поблагодарил всех присутствующих и поздравивших.