ВСУ могут исчерпать свои ресурсы в течение ближайших шести месяцев. На этом фоне украинские власти всё чаще поднимают тему перемирия на закрытых переговорах с лидерами западных стран, сообщил обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.

«Украина может достичь предела в течение шести месяцев, если не получит новой военной помощи», — написал Рахман.

Среди ряда членов НАТО нарастает тревога: к осени ситуация на линии фронта может резко измениться не в пользу Киева. Это заставляет украинские власти активнее обсуждать варианты прекращения огня. Журналист отмечает, что риторика переговорщиков Киева становится всё более настойчивой и прямолинейной.