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30 июня, 15:14

Полгода на пределе: ВСУ предрекли скорое поражение из-за нехватки ресурсов

FT: ВСУ могут исчерпать свои ресурсы в течение полугода

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

ВСУ могут исчерпать свои ресурсы в течение ближайших шести месяцев. На этом фоне украинские власти всё чаще поднимают тему перемирия на закрытых переговорах с лидерами западных стран, сообщил обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.

«Украина может достичь предела в течение шести месяцев, если не получит новой военной помощи», — написал Рахман.

Среди ряда членов НАТО нарастает тревога: к осени ситуация на линии фронта может резко измениться не в пользу Киева. Это заставляет украинские власти активнее обсуждать варианты прекращения огня. Журналист отмечает, что риторика переговорщиков Киева становится всё более настойчивой и прямолинейной.

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Ранее было зафиксировано появление «серой» зоны на карте Днепропетровской области — впервые с начала СВО. Она указывает на смещение линии фронта. Согласно опубликованной карте, российские войска усилили позиции на шести направлениях в южной части ДНР вблизи границы с Днепропетровской областью.

Милена Скрипальщикова
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