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30 июня, 15:40

Заслуженный учитель объяснил, почему не всё так однозначно с ГОСТом на школьную форму

Учитель Казарновский: У большинства ГОСТ на школьную форму вызовет недовольство

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio

Заслуженный учитель России Сергей Казарновский в беседе с Life.ru прокомментировал введение нового стандарта школьной формы. По его словам, не все будут рады нововведению по ряду причин.

Педагог отметил, что сам ходил в школьной форме во времена обучения. И этот факт его, как и любого ученика, не радовал. Более того, Казарновский считает единую форму «стервозной одеждой», которая нужна исключительно для того, чтобы сделать всех одинаковыми.

У формы есть разные свойства. Есть свойство единообразия для того, чтобы удобнее было управлять. Есть свойство какой-то причастности к какому-то сообществу, когда это выражается гордостью какой-то и так далее. Но каждый раз надо думать об этих вещах, зачем она нужна. А говорить о том, что сегодня форма нивелирует финансовые способности людей, мне кажется, бессмысленным потому, что молодые люди иногда очень дёшево одеваются, а выглядят очень красиво.

Сергей Казарновский

Заслуженный учитель России

У формы есть разные свойства. Есть свойство единообразия для того, чтобы удобнее было управлять. Есть свойство какой-то причастности к какому-то сообществу, когда это выражается гордостью какой-то и так далее. Но каждый раз надо думать об этих вещах, зачем она нужна. А говорить о том, что сегодня форма нивелирует финансовые способности людей, мне кажется, бессмысленным потому, что молодые люди иногда очень дёшево одеваются, а выглядят очень красиво.
У формы есть разные свойства. Есть свойство единообразия для того, чтобы удобнее было управлять. Есть свойство какой-то причастности к какому-то сообществу, когда это выражается гордостью какой-то и так далее. Но каждый раз надо думать об этих вещах, зачем она нужна. А говорить о том, что сегодня форма нивелирует финансовые способности людей, мне кажется, бессмысленным потому, что молодые люди иногда очень дёшево одеваются, а выглядят очень красиво.

Казарновский подчеркнул, что в настоящее время множество людей экспериментируют с самовыражением, развивая уникальные стили и навыки в различных образовательных учреждениях. Он считает, что игнорировать или отрицать это разнообразие было бы ошибкой.

Также педагог добавил, что в школах сегодня есть разные формы получения образования: семейное, домашнее и прочее. Поэтому педагог задался вопросом, а в каком виде им следует приходить в образовательное учреждение — этим ученикам, как и всем, приходится сдавать экзамены.

«Я уверен абсолютно, что кто-то с удовольствием это воспримет и так далее, а большинство нет. Учеников, по моим наблюдениям, это в большинстве случаев раздражало, а не радовало», — заключил собеседник Life.ru.

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Напомним, что с 1 июля текущего года в России начнёт действовать обновлённый стандарт школьной формы — ГОСТ. Национальный норматив определяет основные требования к ученической одежде, ориентируясь на такие принципы, как комфорт, эстетика и патриотизм. В частности, стандарт предписывает, чтобы форма обеспечивала максимальный комфорт в носке, позволяя школьникам чувствовать себя свободно как во время занятий, так и при активных перемещениях.

Ольга Сливченко
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