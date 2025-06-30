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Регион
30 июня, 15:27

Россия собирается возобновить прямое авиасообщение с одной карибской страной

Минтранс: Россия и Доминикана готовы возобновить прямое авиасообщение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nancy Pauwels

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nancy Pauwels

Возможность возобновления прямых регулярных и чартерных рейсов между Россией и Доминиканой обсуждалась на встрече заместителя министра транспорта Владимира Потешкина с партнёрами из Доминиканы. При достижении необходимых договорённостей первые рейсы могут начаться уже в зимнем сезоне, рассказали в пресс-службе Минтранса РФ.

«Посол Доминиканы в РФ Алехандро Ариас Сарсуэла подчеркнул высокий интерес к возобновлению авиаперевозок и отметил, что российским туристам будут рады на курортах республики», — указали в пресс-службе.

До 2023 года добраться напрямую из России в Доминиканскую Республику можно было рейсами Azur Air и Nordwind, которые охватывали девять направлений. Среди них были не только столица Санто-Доминго, но и известные курортные города, такие как Пунта-Кана, Ла-Романа, Самана и Пуэрто-Плата. Возобновление этих рейсов позволит российским туристам вновь легко посещать Доминикану, чтобы отдохнуть на её пляжах и познакомиться с местной культурой.

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Ранее сообщалось, что европейские и американские авиакомпании сократили число рейсов в Китай из-за запрета на использование воздушного пространства России. Теперь западные авиаперевозчики обходят территорию РФ и это, соответственно, увеличивает продолжительность полётов и приводит к дополнительным расходам.

Полина Никифорова
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