Россия собирается возобновить прямое авиасообщение с одной карибской страной

Возможность возобновления прямых регулярных и чартерных рейсов между Россией и Доминиканой обсуждалась на встрече заместителя министра транспорта Владимира Потешкина с партнёрами из Доминиканы. При достижении необходимых договорённостей первые рейсы могут начаться уже в зимнем сезоне, рассказали в пресс-службе Минтранса РФ.

«Посол Доминиканы в РФ Алехандро Ариас Сарсуэла подчеркнул высокий интерес к возобновлению авиаперевозок и отметил, что российским туристам будут рады на курортах республики», — указали в пресс-службе.

До 2023 года добраться напрямую из России в Доминиканскую Республику можно было рейсами Azur Air и Nordwind, которые охватывали девять направлений. Среди них были не только столица Санто-Доминго, но и известные курортные города, такие как Пунта-Кана, Ла-Романа, Самана и Пуэрто-Плата. Возобновление этих рейсов позволит российским туристам вновь легко посещать Доминикану, чтобы отдохнуть на её пляжах и познакомиться с местной культурой.