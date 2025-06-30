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30 июня, 15:39

Климат качает: В Москве установлен двойной погодный антирекорд

Тишковец: Понедельник в Москве стал самым холодным 30 июня за время наблюдений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Погода в Москве 30 июня побила сразу два рекорда, но не в самых положительных номинациях. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что понедельник стал самым холодным за всю историю метеонаблюдений метеостанции ВДНХ и атмосферное давление в столице было признано самым низким.

«В столице нашей Родины заключительный день июня стал самым холодным за всю историю главной метеостанции ВДНХ. К 15 часам термометр показал всего +12,6. Побиты антирекорды 1962-го 1976-ого годов, когда в этот день было +14,0 и +14,7, соответственно», — написал он на своей странице «ВКонтакте».

Вместе с тем из-за близости ненастного центра циклона, который кружит над Костромой, удалось установить рекорд минимального давления. По его словам, к 15:00 московские барометры показывали удивительные цифры — 728,0 миллиметра ртутного столба.

Побит рекорд 45-летней давности: давление в Москве опустилось до 738 мм. Как выжить 30 июня
Побит рекорд 45-летней давности: давление в Москве опустилось до 738 мм. Как выжить 30 июня

Ранее стало известно, что к середине июля в Центральной России прогнозируют умеренную жару. Однако к концу месяца температурная аномалия пойдёт на спад, и показатели вернутся к климатической норме.

Юлия Сафиулина
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