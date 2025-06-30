В Екатеринбурге ищут вандала с топором, повредившего припаркованные авто
В Екатеринбурге мужчина с топором повредил шесть автомобилей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jakub Krechowicz
Сотрудники полиции Екатеринбурга занимаются установлением личности мужчины, который топором повредил как минимум шесть легковых автомобилей. Согласно записям с уличных камер инцидент произошёл в Академическом районе города. Об этом сообщает ОТВ.
В результате действий вандала пострадали автомобили различных марок, включая Hyundai, Lada, Opel, Volkswagen и два Ford. Отмечается, что топор у мужчины был с красной рукояткой. Похожий на те, что висят в противопожарных щитах.
Ранее в Санкт-Петербурге произошёл схожий случай. Вандал, вооружившись баллонным ключом, повредил припаркованные автомобили. В результате действий злоумышленника владельцы разбитых автомобилей сейчас связываются со страховыми компаниями.