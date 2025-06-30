В Екатеринбурге ищут вандала с топором, повредившего припаркованные авто

Сотрудники полиции Екатеринбурга занимаются установлением личности мужчины, который топором повредил как минимум шесть легковых автомобилей. Согласно записям с уличных камер инцидент произошёл в Академическом районе города. Об этом сообщает ОТВ.

В результате действий вандала пострадали автомобили различных марок, включая Hyundai, Lada, Opel, Volkswagen и два Ford. Отмечается, что топор у мужчины был с красной рукояткой. Похожий на те, что висят в противопожарных щитах.