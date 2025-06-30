Отдел помощи диким животным в городе появится в Московском зоопарке
В Московском зоопарке организуют новый отдел для поддержки диких животных
Обложка © ТАСС / Игорь Генералов
В столице появится специализированный отдел Московского зоопарка, который будет помогать диким животным, оказавшимся в городской среде. Об этом сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова в своём Тelegram-канале.
«Сотрудники будут заниматься пострадавшими животными, выезжать и оказывать профессиональную помощь в критических ситуациях связанных с заходом диких животных в городскую черту или если животное травмировано», — написала она.
Сейчас ведётся набор сотрудников для формирования штата нового отдела.
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