Отдел помощи диким животным в городе появится в Московском зоопарке

В столице появится специализированный отдел Московского зоопарка, который будет помогать диким животным, оказавшимся в городской среде. Об этом сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова в своём Тelegram-канале.

«Сотрудники будут заниматься пострадавшими животными, выезжать и оказывать профессиональную помощь в критических ситуациях связанных с заходом диких животных в городскую черту или если животное травмировано», — написала она.

Сейчас ведётся набор сотрудников для формирования штата нового отдела.