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30 июня, 16:40

Отдел помощи диким животным в городе появится в Московском зоопарке

В Московском зоопарке организуют новый отдел для поддержки диких животных

Обложка © ТАСС / Игорь Генералов

Обложка © ТАСС / Игорь Генералов

В столице появится специализированный отдел Московского зоопарка, который будет помогать диким животным, оказавшимся в городской среде. Об этом сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова в своём Тelegram-канале.

«Сотрудники будут заниматься пострадавшими животными, выезжать и оказывать профессиональную помощь в критических ситуациях связанных с заходом диких животных в городскую черту или если животное травмировано», — написала она.

Сейчас ведётся набор сотрудников для формирования штата нового отдела.

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