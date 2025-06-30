«Очень высоко ценят»: Балицкий поблагодарил Путина за заботу о жителях Запорожской области

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий поблагодарил президента России Владимира Путина за заботу о жителях региона. Во время совещания по вопросам социально-экономического развития новых регионов в формате видеоконференции он отметил, что его граждане высоко ценят старания главы государства.

«Огромное спасибо вам Владимир Владимирович за вашу заботу. Мы знаем, как вы заботитесь о материнстве, детстве, спорте, о нашей молодёжи. И это очень высоко ценят запорожцы», — сказал Балицкий.