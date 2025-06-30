«Очень высоко ценят»: Балицкий поблагодарил Путина за заботу о жителях Запорожской области
Балицкий: Жители Запорожской области высоко ценят заботу Путина о них
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий поблагодарил президента России Владимира Путина за заботу о жителях региона. Во время совещания по вопросам социально-экономического развития новых регионов в формате видеоконференции он отметил, что его граждане высоко ценят старания главы государства.
«Огромное спасибо вам Владимир Владимирович за вашу заботу. Мы знаем, как вы заботитесь о материнстве, детстве, спорте, о нашей молодёжи. И это очень высоко ценят запорожцы», — сказал Балицкий.
Ранее в ходе совещания Владимир Путин заявил, что с 2022 года в Донбассе и Новороссии было восстановлено или возведено около 23 тысяч объектов различного назначения. Среди них жилые здания, образовательные учреждения, медицинские организации и объекты коммунального хозяйства. Он также акцентировал внимание на восстановление дорожной инфраструктуры в Донбассе и Новороссии, где было отремонтировано свыше 5,4 тысячи километров автодорог.