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Регион
30 июня, 16:42

«Очень высоко ценят»: Балицкий поблагодарил Путина за заботу о жителях Запорожской области

Балицкий: Жители Запорожской области высоко ценят заботу Путина о них

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий поблагодарил президента России Владимира Путина за заботу о жителях региона. Во время совещания по вопросам социально-экономического развития новых регионов в формате видеоконференции он отметил, что его граждане высоко ценят старания главы государства.

«Огромное спасибо вам Владимир Владимирович за вашу заботу. Мы знаем, как вы заботитесь о материнстве, детстве, спорте, о нашей молодёжи. И это очень высоко ценят запорожцы», — сказал Балицкий.

Путин поручил вывести новые регионы на общероссийский уровень развития к 2030 году
Путин поручил вывести новые регионы на общероссийский уровень развития к 2030 году

Ранее в ходе совещания Владимир Путин заявил, что с 2022 года в Донбассе и Новороссии было восстановлено или возведено около 23 тысяч объектов различного назначения. Среди них жилые здания, образовательные учреждения, медицинские организации и объекты коммунального хозяйства. Он также акцентировал внимание на восстановление дорожной инфраструктуры в Донбассе и Новороссии, где было отремонтировано свыше 5,4 тысячи километров автодорог.

Юлия Сафиулина
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