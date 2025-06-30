Челябинский комбинат переведёт персонал на четырёхдневную рабочую неделю

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), акции которого недавно перешли в собственность государства, объявил о планах с 1 сентября перевести административный персонал всех структурных подразделений на четырёхдневную рабочую неделю. Это решение принято в рамках антикризисной программы, направленной на обеспечение финансово-экономической устойчивости предприятия.

В пресс-службе ЧЭМК сообщили, что данная мера вызвана значительной волатильностью курса валют, неблагоприятными условиями на рынках ферросплавной продукции и падением потребительского спроса. Новая инициатива затронет около 1,2 тысячи сотрудников. В компании подчеркнули, что сокращений персонала не планируется, а главная задача принимаемых мер — сохранить трудовой коллектив и предотвратить остановку производства.