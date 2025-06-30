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30 июня, 17:14

Челябинский комбинат переведёт персонал на четырёхдневную рабочую неделю

ЧЭМК перейдёт на четырёхдневную рабочую неделю с 1 сентября

Обложка © ТАСС / URA.RU / Вадим Ахметов

Обложка © ТАСС / URA.RU / Вадим Ахметов

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), акции которого недавно перешли в собственность государства, объявил о планах с 1 сентября перевести административный персонал всех структурных подразделений на четырёхдневную рабочую неделю. Это решение принято в рамках антикризисной программы, направленной на обеспечение финансово-экономической устойчивости предприятия.

В пресс-службе ЧЭМК сообщили, что данная мера вызвана значительной волатильностью курса валют, неблагоприятными условиями на рынках ферросплавной продукции и падением потребительского спроса. Новая инициатива затронет около 1,2 тысячи сотрудников. В компании подчеркнули, что сокращений персонала не планируется, а главная задача принимаемых мер — сохранить трудовой коллектив и предотвратить остановку производства.

ЧЭМК – ведущий российский производитель ферросплавов. После решения суда о передаче акций трёх заводов в собственность государства, все акции этих предприятий находятся в управлении Росимущества. Помимо производственных мощностей, в структуру ЧЭМК входят подразделения, занимающиеся портовыми услугами, добычей хромовой руды и проведением геологических исследований.

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Напомним, что экс-директора ЧЭМК Павла Ходоровского приговорили к шести года лишения свободы за педофилию. О его задержании по подозрению в сексуальной связи с несовершеннолетними стало известно 11 июня 2024 года. Тогда же задержали сутенёршу Дарью Филичкину. Выяснилось, что она подсаживала девушек на наркотики, а позже убеждала отдаться педофилу прямо на заводе.

Полина Никифорова
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