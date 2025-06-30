Сменился главный тренер сборной России по спортивной гимнастике

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв сообщил на своей странице «Вконтакте» о назначении Дмитрия Андреева на пост главного тренера национальной сборной по спортивной гимнастике. Ранее эту должность занимал Андрей Родионенко.

«Подписал приказ о назначении на должность главного тренера сборной России по спортивной гимнастике заслуженного тренера России Дмитрия Андреева», — сообщил Дегтярёв.

Андреев сменил Андрея Родионенко, который теперь будет советником президента Федерации гимнастики России. По словам Дегтярёва, новый тренер обладает современным подходом и сможет обеспечить преемственность традиций. Родионенко поблагодарил за многолетний вклад и достижения, а его 52-летний опыт продолжит приносить пользу сборной.