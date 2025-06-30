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30 июня, 17:30

Рулонное облако: В Португалии сняли на видео завораживающее погодное явление

Португалию накрыло рулонное облако, поразившее туристов и местных жителей

С Атлантического океана в Португалию пришло огромное рулонное облако, внешне напоминающее гигантскую волну. Это зрелище предельно впечатлило отдыхающих на пляже, поэтому они сразу же стали делиться кадрами в соцсетях.

Португалию накрыло рулонное облако. Видео © Х / geotechwar

Подобные облачные образования являются достаточно редким явлением. Вместе с собой облако принесло сильный ветер, который обрушился на два города: Повуа-ди-Варзин в округе Порту и Фигейра-да-Фош в округе Коимбра.

В США сняли на видео редкое природное явление — танцующий смерч
В США сняли на видео редкое природное явление — танцующий смерч

Ранее группа американских исследователей из Инженерной школы Пратта при Университете Дьюка, вооружившись новейшей аппаратурой, заглянула в глубины космоса и обнаружила там нечто поразительное, а именно явление, которое они назвали «скоплением душ».

Обложка © Х / voruy_ubivay

Ольга Сливченко
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