«Зима превзошла все ожидания»: Блогерша из Австралии рассказала, как поездка в Москву изменила её жизнь

Любовь к русскому языку и восхищение русской зимой побудили австралийку Наташу переехать в Россию в декабре 2024 года. Своими впечатлениями от жизни в новой стране она делится на своём YouTube-канале.

«Русская зима превзошла все ожидания — это была самая яркая часть моего приключения. Если бы мне пришлось завтра улететь обратно в Австралию, то самые тёплые воспоминания остались бы именно о той зиме. Я приехала сюда ради этого — ради снега, тридцатиградусного мороза и купания в ледяной воде», — сказала Наташа.

В 2020 году блогерша начала изучать кириллицу в качестве хобби, что стало отправной точкой её интереса к России. Языковые занятия привели к общению с носителями русского языка, а увиденная фотография русской зимы вызвала у неё сильные чувства. В 2023 году, после поездки в Москву и Санкт-Петербург, её восприятие родного Сиднея изменилось: российские города показались ей более масштабными и интересными.

Главным же стимулом переезда стала тяга к настоящей зиме и снегу. Для Наташи, выросшей на пляжах Австралии, идея погрузиться в мороз до минус 30 градусов и даже искупаться в ледяной воде стала настоящим вызовом и источником радости. Сейчас, несмотря на лето, девушка с нетерпением ждёт возвращения холодов и тёплого пуховика.