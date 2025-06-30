Россия ввела санкции против крупнейшего производителя грузовиков в мире

Правительство Российской Федерации включило немецкую автомобилестроительную компанию Daimler Truck в перечень компаний, в отношении которых вводятся экономические санкции. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте кабинета министров.

Daimler Truck, входящий в состав Mercedes-Benz Group, ранее был акционером российского автопроизводителя «КамАЗ». В феврале 2024 года генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин сообщил, что Daimler Truck продал свои 15% акций в компании. Однако он не уточнил, кому именно были проданы эти акции.

Daimler Truck — немецкий производитель автомобилей, являющийся крупнейшим в мире в сегменте грузовых автомобилей. Компания выпускает тягачи, грузовые автомобили и автобусы под брендами BharatBenz, Freightliner, FUSO, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses и Western Star. Она была основана в декабре 2021 года в результате отделения от Mercedes-Benz Group, которая по-прежнему является крупнейшим акционером с долей в 35%. Штаб-квартира расположена в Лайнфельден-Эхтердингене, недалеко от Штутгарта, Германия.