Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 17:51

Россия ввела санкции против крупнейшего производителя грузовиков в мире

Россия ввела санкции против немецкой Daimler Truck

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Siwakorn1933

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Siwakorn1933

Правительство Российской Федерации включило немецкую автомобилестроительную компанию Daimler Truck в перечень компаний, в отношении которых вводятся экономические санкции. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте кабинета министров.

Daimler Truck, входящий в состав Mercedes-Benz Group, ранее был акционером российского автопроизводителя «КамАЗ». В феврале 2024 года генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин сообщил, что Daimler Truck продал свои 15% акций в компании. Однако он не уточнил, кому именно были проданы эти акции.

Daimler Truck — немецкий производитель автомобилей, являющийся крупнейшим в мире в сегменте грузовых автомобилей. Компания выпускает тягачи, грузовые автомобили и автобусы под брендами BharatBenz, Freightliner, FUSO, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses и Western Star. Она была основана в декабре 2021 года в результате отделения от Mercedes-Benz Group, которая по-прежнему является крупнейшим акционером с долей в 35%. Штаб-квартира расположена в Лайнфельден-Эхтердингене, недалеко от Штутгарта, Германия.

Вяльбе назвала крутым тягач Volvo, фото с которым взбесило шведов
Вяльбе назвала крутым тягач Volvo, фото с которым взбесило шведов

Ранее РФ ввела санкции против 15 европейских СМИ. Российская сторона ограничила доступ к изданиям, обвинив их в распространении ложной информации.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar