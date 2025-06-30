Заперлась на час: В Челябинске девушка застряла в мужском туалете из-за поломки замка
В Челябинске спасатели достали девушку из запертого мужского туалета в парке
В Челябинске девушка оказалась заперта в мужском общественном туалете в сквере Молодёжный из-за неисправного замка. Спасателям потребовался около часа, чтобы открыть дверь и освободить её. Об этом сообщил Telegram-канал «Челябинск с огоньком».
Девушка, застрявшая в мужском туалете в Челябинске. Видео © Telegram / Челябинск с огоньком
Инцидент произошёл 26 июня в мужском туалете сквера Молодёжный. Утром замок работал исправно, и сотрудники сквера не заметили проблем. Однако вечером девушка, воспользовавшись кабинкой, оказалась заперта внутри из-за сломанного механизма. На место вызвали спасателей, которые смогли устранить неисправность и открыть дверь. Несмотря на это, замок признали непригодным к использованию и временно закрыли туалет до замены оборудования.
«Замок действительно оказался неисправен в результате действий неизвестных лиц. Спасатели, прибывшие на место, вправили его, чтобы открыть дверь. Тем не менее, теперь он нуждается в замене. Сейчас кабина мужского туалета закрыта до установки нового замка», — говорится в сообщении администрации города.
Похожий случай произошёл на Фестивальных прудах в Москве, где мужчина оказался «заложником» общественного туалета из-за заклинившей двери. Он не смог выбраться самостоятельно и вызвал спасателей, которые на момент сообщения ещё не прибыли. Мужчина находился внутри кабинки более 15 минут, ожидая помощи.
Обложка © Telegram / Челябинск с огоньком