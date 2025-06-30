Заперлась на час: В Челябинске девушка застряла в мужском туалете из-за поломки замка

В Челябинске девушка оказалась заперта в мужском общественном туалете в сквере Молодёжный из-за неисправного замка. Спасателям потребовался около часа, чтобы открыть дверь и освободить её. Об этом сообщил Telegram-канал «Челябинск с огоньком».

Девушка, застрявшая в мужском туалете в Челябинске. Видео © Telegram / Челябинск с огоньком

Инцидент произошёл 26 июня в мужском туалете сквера Молодёжный. Утром замок работал исправно, и сотрудники сквера не заметили проблем. Однако вечером девушка, воспользовавшись кабинкой, оказалась заперта внутри из-за сломанного механизма. На место вызвали спасателей, которые смогли устранить неисправность и открыть дверь. Несмотря на это, замок признали непригодным к использованию и временно закрыли туалет до замены оборудования.

«Замок действительно оказался неисправен в результате действий неизвестных лиц. Спасатели, прибывшие на место, вправили его, чтобы открыть дверь. Тем не менее, теперь он нуждается в замене. Сейчас кабина мужского туалета закрыта до установки нового замка», — говорится в сообщении администрации города.