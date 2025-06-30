Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 18:11

Заперлась на час: В Челябинске девушка застряла в мужском туалете из-за поломки замка

В Челябинске спасатели достали девушку из запертого мужского туалета в парке

В Челябинске девушка оказалась заперта в мужском общественном туалете в сквере Молодёжный из-за неисправного замка. Спасателям потребовался около часа, чтобы открыть дверь и освободить её. Об этом сообщил Telegram-канал «Челябинск с огоньком».

Девушка, застрявшая в мужском туалете в Челябинске. Видео © Telegram / Челябинск с огоньком

Инцидент произошёл 26 июня в мужском туалете сквера Молодёжный. Утром замок работал исправно, и сотрудники сквера не заметили проблем. Однако вечером девушка, воспользовавшись кабинкой, оказалась заперта внутри из-за сломанного механизма. На место вызвали спасателей, которые смогли устранить неисправность и открыть дверь. Несмотря на это, замок признали непригодным к использованию и временно закрыли туалет до замены оборудования.

«Замок действительно оказался неисправен в результате действий неизвестных лиц. Спасатели, прибывшие на место, вправили его, чтобы открыть дверь. Тем не менее, теперь он нуждается в замене. Сейчас кабина мужского туалета закрыта до установки нового замка», — говорится в сообщении администрации города.

Уличный туалет с женщиной внутри погрузили в фуру и провезли несколько километров
Уличный туалет с женщиной внутри погрузили в фуру и провезли несколько километров

Похожий случай произошёл на Фестивальных прудах в Москве, где мужчина оказался «заложником» общественного туалета из-за заклинившей двери. Он не смог выбраться самостоятельно и вызвал спасателей, которые на момент сообщения ещё не прибыли. Мужчина находился внутри кабинки более 15 минут, ожидая помощи.

Обложка © Telegram / Челябинск с огоньком

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar