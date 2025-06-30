Четверо ВСУшников получили тюремные сроки за теракты в Курской области

Четверо украинских военнослужащих, вторгшихся на территорию Курской области, были приговорены к лишению свободы на срок от 15 до 17 лет за совершение террористических актов. Суд признал достаточными доказательства в отношении военнослужащих 17-й отдельной танковой бригады — Николая Таратуты, Владимира Захарычева, Александра Королёва и Антона Пецеры. Об этом сообщает СК РФ.

Бойцов ВСУ осудили за обстрел в Ольговки. Видео © Telegram/ Следком

«Следствием и судом установлено, что в октябре 2024 года Таратута, Королёв, Захарычев и Пецера, имея при себе автоматы и гранаты, в составе подразделения украинского вооружённого формирования незаконно вторглись на территорию РФ в целях совершения террористического акта», — рассказали в пресс-службе.

Находясь в селе Ольговка Кореневского района, фигуранты угрожали местным жителям применением оружия, оборудовали наблюдательно-огневые позиции, запугивали население и препятствовали эвакуации, а также неоднократно открывали огонь по российским военнослужащим и гражданским лицам. Суд назначил наказания следующим образом: Захарычеву — 17 лет, Королеву — 16,5 года, Пецере — 16 лет, а Таратуте — 15,5 года лишения свободы.