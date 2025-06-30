«Лента.ру» объявила о назначении врио главного редактора
«Лента.ру»: Тодоров покидает пост главного редактора, врио станет Цыпер
Российский медиаменеджер, исполнительный директор по медиа холдинга Rambler&Co Андрей Цыпер. Обложка © VK / Андрей Цыпер
С 1 июля 2025 года временно исполняющим обязанности главного редактора «Ленты.ру» назначен исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер. Владимир Тодоров покидает пост, чтобы сосредоточиться на продюсировании документального контента. Об этом «Лента.ру» сообщила в своём Telegram-канале.
«С 1 июля временно исполняющим обязанности главного редактора станет генеральный директор онлайн-медиа Андрей Цыпер. Он будет курировать контентную стратегию издания до назначения нового главного редактора, чьё имя будет объявлено скоро», — сообщило издание.
Андрей Цыпер, нынешний генеральный директор онлайн-медиа компании Rambler&Co, с 1 июля временно возьмёт на себя обязанности главного редактора «Ленты.ру». Окончательное имя нового главреда, который займётся контентной стратегией издания, объявят позже.
Ранее стало известно, что после 37 лет работы Анна Винтур готовится покинуть пост главного редактора американского Vogue. В настоящее время начался поиск нового руководителя редакционного отдела издания. При этом Винтур останется в компании Condé Nast и продолжит работать как глобальный директор по контенту и международный редакционный директор Vogue.