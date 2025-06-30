«Лента.ру» объявила о назначении врио главного редактора

С 1 июля 2025 года временно исполняющим обязанности главного редактора «Ленты.ру» назначен исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер. Владимир Тодоров покидает пост, чтобы сосредоточиться на продюсировании документального контента. Об этом «Лента.ру» сообщила в своём Telegram-канале.

«С 1 июля временно исполняющим обязанности главного редактора станет генеральный директор онлайн-медиа Андрей Цыпер. Он будет курировать контентную стратегию издания до назначения нового главного редактора, чьё имя будет объявлено скоро», — сообщило издание.

Андрей Цыпер, нынешний генеральный директор онлайн-медиа компании Rambler&Co, с 1 июля временно возьмёт на себя обязанности главного редактора «Ленты.ру». Окончательное имя нового главреда, который займётся контентной стратегией издания, объявят позже.