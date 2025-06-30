В Баку задержали сотрудницу российского агентства Ruptly
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В Баку задержана Айтекин Гусейнова — редактор российского видеоагентства Ruptly, которая снимала обыски в офисе Sputnik Азербайджан. Об этом сообщил Ruptly.
«Около 16:00 она прибыла на место. Последний раз она выходила на связь в 16:20 с сообщением, что отсняла материал. Больше Айтекин на связь не выходила. Только что её мать подтвердила задержание», — говорится в сообщении.
Ранее в Баку были задержаны двое российских журналистов — руководитель редакции Sputnik Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Им предъявлены необоснованные обвинения в «сотрудничестве с ФСБ».