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30 июня, 18:53

В Баку задержали сотрудницу российского агентства Ruptly

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

В Баку задержана Айтекин Гусейнова — редактор российского видеоагентства Ruptly, которая снимала обыски в офисе Sputnik Азербайджан. Об этом сообщил Ruptly.

«Около 16:00 она прибыла на место. Последний раз она выходила на связь в 16:20 с сообщением, что отсняла материал. Больше Айтекин на связь не выходила. Только что её мать подтвердила задержание», — говорится в сообщении.

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Ранее в Баку были задержаны двое российских журналистов — руководитель редакции Sputnik Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Им предъявлены необоснованные обвинения в «сотрудничестве с ФСБ».

Милена Скрипальщикова
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