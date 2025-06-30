В Баку задержали сотрудницу российского агентства Ruptly

В Баку задержана Айтекин Гусейнова — редактор российского видеоагентства Ruptly, которая снимала обыски в офисе Sputnik Азербайджан. Об этом сообщил Ruptly.

«Около 16:00 она прибыла на место. Последний раз она выходила на связь в 16:20 с сообщением, что отсняла материал. Больше Айтекин на связь не выходила. Только что её мать подтвердила задержание», — говорится в сообщении.