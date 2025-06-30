Семья в Индии потеряла двух дочерей при одинаковых несчастных случаях

В округе Сонбхадра индийского штата Уттар-Прадеш погибла полуторагодовалая девочка, которая упала в котёл с кипящим нутом. Ранее аналогичный случай произошёл с её старшей сестрой. Об этом сообщает агентство PTI.

Отец девочек по имени Шайлендра занимается уличной торговлей едой. Во время приготовления блюда он на время оставил ребёнка без присмотра. Пострадавшую доставили в больницу, затем перевели в другое медицинское учреждение, однако спасти её не удалось — были зафиксированы смертельные ожоги.

Начальник полицейского участка Дадхи Манодж Сингх сообщил, что семья не обратилась в полицию, и похороны состоялись на следующий день. После была проведена проверка, подтвердившая, что произошедшее не связано с уголовным правонарушением. По данным правоохранителей, в той же семье два года назад при схожих обстоятельствах погибла старшая сестра девочки.