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30 июня, 19:28

Семья в Индии потеряла двух дочерей при одинаковых несчастных случаях

PTI: В Индии две сестры погибли в кипящем котле с нутом с разницей в два года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / valdiya_ravi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / valdiya_ravi

В округе Сонбхадра индийского штата Уттар-Прадеш погибла полуторагодовалая девочка, которая упала в котёл с кипящим нутом. Ранее аналогичный случай произошёл с её старшей сестрой. Об этом сообщает агентство PTI.

Отец девочек по имени Шайлендра занимается уличной торговлей едой. Во время приготовления блюда он на время оставил ребёнка без присмотра. Пострадавшую доставили в больницу, затем перевели в другое медицинское учреждение, однако спасти её не удалось — были зафиксированы смертельные ожоги.

Начальник полицейского участка Дадхи Манодж Сингх сообщил, что семья не обратилась в полицию, и похороны состоялись на следующий день. После была проведена проверка, подтвердившая, что произошедшее не связано с уголовным правонарушением. По данным правоохранителей, в той же семье два года назад при схожих обстоятельствах погибла старшая сестра девочки.

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А ранее в Санкт-Петербурге четырёхлетняя девочка попала в реанимацию после того, как опрокинула на себя кастрюлю с кипятком. Врачи диагностировали ожоги 20% поверхности тела второй и третьей степени. Состояние пострадавшей оценивалось как тяжёлое.

Тимур Хингеев
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