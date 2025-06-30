Келлог призвал Россию к прекращению огня на Украине и переходу к переговорам
Кит Келлог. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking
Спецпредставитель США Кит Келлог отверг обвинения в адрес Вашингтона и Киева в затягивании дипломатического урегулирования конфликта на Украине. По его словам, именно российская сторона якобы создаёт препятствия для достижения соглашения.
«Утверждения России о том, что именно США и Украина тормозят мирные переговоры, безосновательны. Президент Трамп последовательно и непреклонно добивается прогресса в прекращении войны. Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трёхсторонним переговорам по прекращению войны», — написал он в соцсети X.
Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами прокомментировал ситуацию вокруг третьего раунда переговоров между Россией и Украиной. Он отметил, что в ближайшее время ожидается ясность относительно даты проведения этих переговоров.