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30 июня, 20:53

Келлог призвал Россию к прекращению огня на Украине и переходу к переговорам

Кит Келлог. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Кит Келлог. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Спецпредставитель США Кит Келлог отверг обвинения в адрес Вашингтона и Киева в затягивании дипломатического урегулирования конфликта на Украине. По его словам, именно российская сторона якобы создаёт препятствия для достижения соглашения.

«Утверждения России о том, что именно США и Украина тормозят мирные переговоры, безосновательны. Президент Трамп последовательно и непреклонно добивается прогресса в прекращении войны. Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трёхсторонним переговорам по прекращению войны», — написал он в соцсети X.

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Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами прокомментировал ситуацию вокруг третьего раунда переговоров между Россией и Украиной. Он отметил, что в ближайшее время ожидается ясность относительно даты проведения этих переговоров.

Тимур Хингеев
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