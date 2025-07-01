В Башкирии мужа экс-чиновницы госпитализировали с ожогами живота, паха, бёдер и ягодиц
Mash: Муж подсудимой экс-чиновницы Гайдук из Башкирии попал в больницу с ожогами
Вадим и Яна Гайдук. Обложка © bigbookname.com / Telegram / Яна Гайдук
Муж бывшей чиновницы из Башкирии Яны Гайдук был госпитализирован с ожогами живота, паха, бёдер и ягодиц. По предварительной информации, Вадим Гайдук нанёс себе увечья после проигрыша крупной суммы в казино на Красной Поляне. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, 18 июня 52-летний политолог проиграл 300 тысяч рублей в казино. После этого он вернулся в гостиничный номер, где вызвал скорую помощь. Позже мужчина заявил медикам, что сам раскалил утюг и начал прижигать себя. Полиция проводит проверку, чтобы установить, действительно ли Гайдук сам нанёс себе травмы.
В результате инцидента мужчина получил ожоги 12% поверхности тела второй и третьей степени, а также травмы головы, гематомы лица и тела. Сейчас он находится под наблюдением врачей ожогового отделения и психиатров.
Супруга Вадима ранее занимала должность в Госкомитете Башкирии по молодёжной политике. В прошлом году её обвинили в превышении должностных полномочий.
Ранее знакомая Филиппа Киркорова заявила, что информация о его состоянии после ожога преувеличена. По её словам, певец идёт на поправку, хотя и переживает из-за длительного процесса заживления. Она отметила, что журналисты излишне драматизировали ситуацию. Напомним, на концерте в Петербурге Киркоров получил ожог руки из-за неисправности пиротехники.