Ожоги по всему телу: У беременной россиянки взорвался блендер во время чистки
SHOT: В Ставропольском крае У беременной девушки взорвался блендер в руках
В городе Георгиевске Ставропольского края в руках у беременной девушки взорвался блендер, в результате чего она получила сильные ожоги по всему телу. Об этом сообщает SHOT.
Ожоги. Видео © Telegram / SHOT
23-летняя Алиса на восьмом месяце беременности. Девушка регулярно чистила свой блендер в соответствии с правилами техники безопасности. Для мытья она использовала горячую воду, аккуратно обливая прибор, а затем тщательно протирала его.
Однажды при попадании воды устройство неожиданно взорвалось, вызвав сильные ожоги по всему телу молодой женщины. Ей срочно оказали помощь врачи скорой, сделав обезболивающий укол и доставив пострадавшую в медицинское учреждение.
Рука девушки после инцидента. Фото © Telegram / SHOT
Диагноз — ожоги второй степени. Медики обработали повреждённые участки кожи и прокололи волдыри. После происшествия Алиса на некоторое время перестала ощущать движения ребёнка, что вызвало серьёзное беспокойство. К счастью, последующие обследования показали, что малыш в утробе находится в норме.
Из-за травм будущей маме пришлось несколько ночей провести в положении лёжа на спине — задача непростая при таком сроке беременности.
Ранее в Москве девушка попала в больницу с ожогами по всему телу, когда в её руке взорвался вейп. «Курилка» бахнула у неё в музее-заповеднике Коломенское, откуда скорая помощь увезла её в больницу. Врачи диагностировали повреждения лица, глаз, шеи и других частей тела.
Обложка © Telegram / SHOT