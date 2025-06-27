Ожоги по всему телу: У беременной россиянки взорвался блендер во время чистки

В городе Георгиевске Ставропольского края в руках у беременной девушки взорвался блендер, в результате чего она получила сильные ожоги по всему телу. Об этом сообщает SHOT.

Ожоги. Видео © Telegram / SHOT

23-летняя Алиса на восьмом месяце беременности. Девушка регулярно чистила свой блендер в соответствии с правилами техники безопасности. Для мытья она использовала горячую воду, аккуратно обливая прибор, а затем тщательно протирала его.

Однажды при попадании воды устройство неожиданно взорвалось, вызвав сильные ожоги по всему телу молодой женщины. Ей срочно оказали помощь врачи скорой, сделав обезболивающий укол и доставив пострадавшую в медицинское учреждение.

Рука девушки после инцидента. Фото © Telegram / SHOT

Диагноз — ожоги второй степени. Медики обработали повреждённые участки кожи и прокололи волдыри. После происшествия Алиса на некоторое время перестала ощущать движения ребёнка, что вызвало серьёзное беспокойство. К счастью, последующие обследования показали, что малыш в утробе находится в норме.