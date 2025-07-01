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30 июня, 22:45

КГБ Белоруссии задержал координатора атаки дронов на АЭС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vital Hil

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vital Hil

Комитет государственной безопасности Белоруссии (КГБ) провёл масштабную спецоперацию под кодовым названием «Гарпун». В результате был арестован организатор группы, планировавший удары дронами по атомной электростанции в Островце и другим объектам страны. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

Задержанный — Павел Белютин, уроженец Минска 1977 года, ранее занимавшийся предпринимательством и спортом. Позже мужчина примкнул к радикальным движениям.

В 2020 году Белютин участвовал в незаконных акциях протеста и публиковал угрозы в адрес властей. Против него возбудили уголовные дела. После ареста группы Николая Автуховича, лидера движения «Солидарность», к которому принадлежал Белютин, последний сбежал в Литву. Там он вступил в парамилитарное формирование «Литвины», где обучался управлению боевыми дронами. Белютин скрывался несколько лет, его ловили по всему миру, а после доставили в Беларусь.

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Напомним, ранее стало известно, что КГБ предотвратил атаку на ряд стратегически важных объектов на территории страны. Спецоперация длилась 732 дня, в результате удалось вывезти из-за рубежа организатора группы.

Тимур Хингеев
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