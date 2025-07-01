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30 июня, 22:55

«Мы воюем с Россией?»: Французы разозлились после заявления Генштаба о РФ

Le Figaro: Заявление главы Генштаба Франции вызвало гнев местных жителей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Petr Kovalenkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Petr Kovalenkov

Заявление начальника Генерального штаба ВС Франции Тьерри Буркхара о необходимости приложить все усилия для изменения хода конфликта на Украине вызвало резкую критику со стороны французских читателей издания Le Figaro. Многие выразили возмущение словами генерала, посчитав их признаком вовлечённости Франции в конфликт.

Читатели издания усомнились в компетентности экспертов и вспомнили о прежних прогнозах политиков, которые утверждали о скором исчерпании российских ресурсов.

«Мы воюем с Россией? Это заявление абсолютно возмутительно. Это показывает, до какой степени (президент Франции Эммануэль. — Прим. Life.ru) Макрон втягивает нас в историю, которая нас не касается», — написал один из комментаторов.

Другие пользователи отметили, что французские власти больше не могут скрывать реальное положение дел от граждан. Некоторые выразили сожаление о принадлежности к Франции в текущей ситуации.

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Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить оказывать финансовую поддержку Украине. Он заявил, что Франция должна бороться против участия в чужих войнах и прекратить расточительство средств на Незалежную. Политик также подчеркнул, что французские власти отвлекают внимание от внутренних проблем, вовлекая население в зарубежные конфликты.

Антон Голыбин
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