Заявление начальника Генерального штаба ВС Франции Тьерри Буркхара о необходимости приложить все усилия для изменения хода конфликта на Украине вызвало резкую критику со стороны французских читателей издания Le Figaro. Многие выразили возмущение словами генерала, посчитав их признаком вовлечённости Франции в конфликт.

Читатели издания усомнились в компетентности экспертов и вспомнили о прежних прогнозах политиков, которые утверждали о скором исчерпании российских ресурсов.

«Мы воюем с Россией? Это заявление абсолютно возмутительно. Это показывает, до какой степени (президент Франции Эммануэль. — Прим. Life.ru) Макрон втягивает нас в историю, которая нас не касается», — написал один из комментаторов.

Другие пользователи отметили, что французские власти больше не могут скрывать реальное положение дел от граждан. Некоторые выразили сожаление о принадлежности к Франции в текущей ситуации.