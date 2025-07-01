Обвал цен: Life.ru выяснил, какие продукты подешевеют уже в начале июля

Если учитывать, что с лета прошлого года инфляция составила 9,4%, а с января 2025 года только 3,6%, то виден высокий результат по сдерживанию цен. На фоне того, что дорожает электроэнергия, газ, вода и прочие коммунальные услуги, а также растут цены в строительной отрасли на некоторые группы товаров и билеты на проезд, цены на продукты не только существенно замедляются в росте, но и имеют обратную динамику на снижение. Об этом в беседе с Life.ru рассказал экономист, кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

«Если картофель ещё весной дорожал на 17%, то в июне только на 2,8%. Ранее отмечалось, что за 2024 год картофель подорожал на 92% — с 47 руб. до 89 руб., но это было связано только с тем, что в течение двух лет были высокие урожаи картофеля, и цена на него надолго зафиксировалась на предельно низкой цене, на уровне себестоимости. Производители вынуждены были поднять оптовые цены, но резкое повышение сказалось на рознице», — уточнил эксперт.

По словам специалиста, сейчас такой проблемы нет, и к концу лета цены останутся на текущем уровне, а, возможно, от дождливого лета ещё и пойдут вниз. В ряде регионов по сравнению с началом года яйца подешевели с 101 руб. за десяток до 81 руб. Также всего за месяц цены снизились на некоторые молочные продукты, макаронные и крупяные изделия. За неделю стоимость дизельного топлива увеличилась лишь на 1 копейку — до 71,44 рубля за литр.

Причин для роста цен на сельхозпродукцию с точки зрения издержек на топливо нет. Сезонные ягоды, такие как клубника, черника, смородина и крыжовник, также дешёвые. Оптовые цены за последний месяц снизились на 7,2 %. Ожидается, что в ближайшие две недели цены на клубнику снизятся до 30%. Этому способствует и рост импорта, и снижение курса валют. Смородина и часть урожаев из-за холодного лета в ряде регионов подешевеет. Александр Тимофеев Экономист, кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова

За неделю, по данным Росстата, цены на белокочанную капусту снизились на 3,2%, на картофель — на 2,2%, на помидоры — на 2,1%, на репчатый лук — на 1,5%, на куриные яйца — на 2,4%, а на сахар — на 0,4%. При такой динамике к августу картофель может подешеветь на 9-14%, помидоры — на 8,4-18% (так как в южных регионах собирают по несколько урожаев за сезон, а также развиваются тепличные хозяйства).

«Стоимость пшеницы снижается, ожидаемый прогноз урожая растёт — макаронные изделия подешевеют», — заключил собеседник Life.ru.