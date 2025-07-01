Россиянам напомнили о лимитах ежегодной индексации тарифов на ЖКУ

Правительство России напомнило об индексации тарифов жилищно-коммунального сектора в 2025 году. Об этом сообщили в Минстрое, отметив, что все изменения будут проходить в рамках действующего законодательства.

Повышение стоимости услуг будет происходить с учётом максимальных лимитов, которые устанавливает Федеральная антимонопольная служба. При этом региональные власти смогут вносить свои предложения, которые будут учитываться при расчёте индексов.

Суммарный платёж граждан за коммуналку будет зависеть от уровня инфляции и цен на газ и электроэнергию. Важно, что рост тарифов не превысит общий уровень инфляции. За последние годы реальные повышения были ниже, чем инфляционные показатели и рост цен на сопутствующие товары и услуги.

Особое внимание в Минстрое уделяют тарифам на тепловую энергию. Они формируются не только под влиянием инфляции, но и из-за стоимости основных ресурсов — газа, угля, мазута и электричества. Аналогично в тарифах на водоснабжение и водоотведение большую часть расходов занимает электроэнергия, необходимая для работы насосов.