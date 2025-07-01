Синоптик назвал регионы России, где в июле температура превысит климатическую норму

Средняя температура в июле сохранится близкой к климатической норме в большинстве российских регионов, но в определённых частях страны будет жарко. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он уточнил, что потепление превысит обычные показатели на Урале, в западной части Сибирского федерального округа, включая юг Иркутской области, а также на южных территориях Дальнего Востока. В остальных областях прогнозируется сохранение температуры на уровне средних многолетних значений.