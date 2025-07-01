Синоптик назвал регионы России, где в июле температура превысит климатическую норму
Вильфанд: Июль на Урале, юге Дальнего Востока и в Сибири будет теплее нормы
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Средняя температура в июле сохранится близкой к климатической норме в большинстве российских регионов, но в определённых частях страны будет жарко. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он уточнил, что потепление превысит обычные показатели на Урале, в западной части Сибирского федерального округа, включая юг Иркутской области, а также на южных территориях Дальнего Востока. В остальных областях прогнозируется сохранение температуры на уровне средних многолетних значений.
А ранее метеоролог Никита Поповнин заявил, что долгосрочные прогнозы погоды на две недели и более не имеют смысла. По его словам, такие прогнозы не отражают реальную погоду и предназначены лишь для привлечения внимания.