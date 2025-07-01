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1 июля, 00:41

Кеннеди-младший назвал демократов партией войны

Кеннеди-младший: Демократы стали «партией войны» из-за несогласия с Трампом

Роберт Кеннеди-младший. Обложка © Flickr / The White House

Роберт Кеннеди-младший. Обложка © Flickr / The White House

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший в беседе с журналистом Такером Карлсоном выразил мнение, что Демократическая партия изменила свой курс под влиянием противостояния с американским лидером Дональдом Трампом и стала провоенной.

Кеннеди отметил, что хозяин Белого дома не только контролирует республиканское движение, но и оказывает значительное влияние на программу демократов. По словам политика, если Трамп выступал против какой-либо инициативы, демократы немедленно меняли свою позицию, принимая противоположную точку зрения.

Министр привёл пример с ЦРУ: исторически Демократическая партия критиковала расширение полномочий разведслужбы, однако после негативных высказываний президента США в адрес спецслужб демократы напротив стали их поддерживать.

Точно так же изменилась их позиция по поводу участия Вашингтона в украинском конфликте. Республиканец выступал за сокращение вовлечённости страны, тогда как демократы настаивали на продолжении поддержки, что, по мнению Кеннеди, превратило их в «партию войны».

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А ранее Трамп резко высказался о международной радиосети «Голос Америки»*, назвав её «рупором демократов» и призвав своих однопартийцев в Конгрессе «убить» ресурс. По его словам, ни один республиканец не должен голосовать за его выживание.

* Включена Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов, заблокирована на территории России.

Тимур Хингеев
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