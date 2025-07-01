Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший в беседе с журналистом Такером Карлсоном выразил мнение, что Демократическая партия изменила свой курс под влиянием противостояния с американским лидером Дональдом Трампом и стала провоенной.

Кеннеди отметил, что хозяин Белого дома не только контролирует республиканское движение, но и оказывает значительное влияние на программу демократов. По словам политика, если Трамп выступал против какой-либо инициативы, демократы немедленно меняли свою позицию, принимая противоположную точку зрения.

Министр привёл пример с ЦРУ: исторически Демократическая партия критиковала расширение полномочий разведслужбы, однако после негативных высказываний президента США в адрес спецслужб демократы напротив стали их поддерживать.

Точно так же изменилась их позиция по поводу участия Вашингтона в украинском конфликте. Республиканец выступал за сокращение вовлечённости страны, тогда как демократы настаивали на продолжении поддержки, что, по мнению Кеннеди, превратило их в «партию войны».

А ранее Трамп резко высказался о международной радиосети «Голос Америки»*, назвав её «рупором демократов» и призвав своих однопартийцев в Конгрессе «убить» ресурс. По его словам, ни один республиканец не должен голосовать за его выживание.