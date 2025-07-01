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1 июля, 00:58

Экс-издатель «Медиазоны»* Пётр Верзилов** задолжал налоговой около 2 млн рублей

Пётр Верзилов**. Обложка © Wikipedia / putnik

Пётр Верзилов**. Обложка © Wikipedia / putnik

Бывший издатель «Медиазоны»* и экс-участник группы Pussy Riot Пётр Верзилов** задолжал налоговой службе почти 2 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации источника, сумма непогашенного налога достигает 1 миллиона 890 тысяч 725 рублей. В 2024 году задолженность Верзилова** как физического лица после закрытия его ИП составляла 1 миллион 910 тысяч 969 рублей.

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Напомним, 7 апреля 2025 года Верзилова** обвинили в государственной измене и заочно арестовали в России. Срок ареста будет исчисляться с момента задержания в РФ или со дня выдачи иностранным государством.

* Включено в список иностранных агентов.

** Лицо, признанное иноагентом в России, внесено в реестр террористов и экстремистов.

Тимур Хингеев
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