Экс-издатель «Медиазоны»* Пётр Верзилов** задолжал налоговой около 2 млн рублей

Бывший издатель «Медиазоны»* и экс-участник группы Pussy Riot Пётр Верзилов** задолжал налоговой службе почти 2 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации источника, сумма непогашенного налога достигает 1 миллиона 890 тысяч 725 рублей. В 2024 году задолженность Верзилова** как физического лица после закрытия его ИП составляла 1 миллион 910 тысяч 969 рублей.

Напомним, 7 апреля 2025 года Верзилова** обвинили в государственной измене и заочно арестовали в России. Срок ареста будет исчисляться с момента задержания в РФ или со дня выдачи иностранным государством.