Суд заочно арестовал экс-издателя «Медиазоны»* Верзилова** по делу о госизмене

Экс-издателя «Медиазоны»* и бывшего участника группы Pussy Riot Петра Верзилова** обвинили в государственной измене и заочно арестовали в России. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Верзилову** заочно предъявлено обвинение в государственной измене. Он заочно арестован судом на два месяца», — цитирует сообщение ТАСС.

Срок ареста будет исчисляться с момента задержания в РФ или со дня выдачи иностранным государством.

Ранее Верзилова** заочно приговорили почти к 8,5 года колонии по делу о фейках о ВС РФ. В качестве дополнительного наказания ему на три года и десять месяцев запретили администрировать интернет-ресурсы. Подсудимый находится за границей, поэтому приговор вынесен заочно. Наказание начнёт исчисляться с момента задержания. Позже на художника-акциониста завели новое дело.