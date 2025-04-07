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Регион
7 апреля, 14:46

Суд заочно арестовал экс-издателя «Медиазоны»* Верзилова** по делу о госизмене

Пётр Верзилов**. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Пётр Верзилов**. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Экс-издателя «Медиазоны»* и бывшего участника группы Pussy Riot Петра Верзилова** обвинили в государственной измене и заочно арестовали в России. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Верзилову** заочно предъявлено обвинение в государственной измене. Он заочно арестован судом на два месяца», — цитирует сообщение ТАСС.

Срок ареста будет исчисляться с момента задержания в РФ или со дня выдачи иностранным государством.

Ранее Верзилова** заочно приговорили почти к 8,5 года колонии по делу о фейках о ВС РФ. В качестве дополнительного наказания ему на три года и десять месяцев запретили администрировать интернет-ресурсы. Подсудимый находится за границей, поэтому приговор вынесен заочно. Наказание начнёт исчисляться с момента задержания. Позже на художника-акциониста завели новое дело.

Верзилов* и гламурная агент СБУ включены в список экстремистов и террористов
Верзилов* и гламурная агент СБУ включены в список экстремистов и террористов

* Включено в список иностранных агентов.

** Лицо, признанное иноагентом в России, внесено в реестр террористов и экстремистов.

Никита Никонов
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