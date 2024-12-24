Верзилов* и гламурная агент СБУ включены в список экстремистов и террористов
Верзилов* и Хрестина** включены в список экстремистов и террористов
Пётр Верзилов* и Ярослава Хрестина**. Обложка © Wikipedia , © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Yasenka Chrestina**
Иноагент Пётр Верзилов*, участвовавший в группе Pussy Riot, внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это следует из базы ведомства.
«Верзилов Пётр Юрьевич*, 25.10.1987 года рождения, Москва», — указано в списке.
Компанию Верзилову* в списке составила агент украинских спецслужб Ярослава Хрестина**. Именно она передавала взрывчатку для подрыва экс-подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Уточняется, что она родилась 16 августа 1995 года в Северодонецке. Ранее её заочно арестовали в России.
Напомним, 12 апреля на парковке в Москве произошёл подрыв Land Cruiser Prado. Выяснилось, что взрывное устройство находилось под водительским сиденьем, а машина принадлежит экс-сотруднику СБУ Василию Прозорову. Life.ru публиковал видео с моментом взрыва. По словам Прозорова, заказчиком покушения являются украинские спецслужбы. Подрыв автомобиля экс-подполковника квалифицировали как покушение на убийство. 16 апреля удалось задержать первого подозреваемого — агента СБУ Владимира Головченко, который заминировал автомобиль. Позже сотрудники ФСБ поймали курьера, который доставил в Москву детали для бомбы. Ярослава Хрестина** выполняла в этой схеме роль посредницы — именно она передала взрывчатку для совершения покушения.
* Лицо, признанное иноагентом в России, внесено в реестр террористов и экстремистов.
** Включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.