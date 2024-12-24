Верзилов* и гламурная агент СБУ включены в список экстремистов и террористов

Иноагент Пётр Верзилов*, участвовавший в группе Pussy Riot, внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это следует из базы ведомства.

Компанию Верзилову* в списке составила агент украинских спецслужб Ярослава Хрестина**. Именно она передавала взрывчатку для подрыва экс-подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Уточняется, что она родилась 16 августа 1995 года в Северодонецке. Ранее её заочно арестовали в России.