В Бурятии произошёл крупный пожар на складе
МЧС: В Улан-Удэ пожарные ликвидировали открытое горение на складских помещениях
В Улан-Удэ на улице Гражданская произошёл крупный пожар. Огонь охватил складские помещения площадью 1 000 м². Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
В Бурятии произошёл крупный пожар на складе. Видео © Пресс-служба МЧС России
Пожарные ликвидировали открытое горение. На месте работали более 30 пожарных и 10 единиц спецтехники. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее из-за лесных пожаров в Турции были эвакуированы свыше 50 тысяч человек. Наиболее серьёзная ситуация наблюдается в провинции Измир, расположенной на побережье Эгейского моря. Здесь природные пожары достигли значительных масштабов, что потребовало активного вмешательства служб. Для тушения огня были задействованы 14 вертолётов, 4 самолёта и более тысячи человек на земле.
Обложка © Пресс-служба МЧС России