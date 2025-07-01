В Бурятии произошёл крупный пожар на складе

Пожарные ликвидировали открытое горение. На месте работали более 30 пожарных и 10 единиц спецтехники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее из-за лесных пожаров в Турции были эвакуированы свыше 50 тысяч человек. Наиболее серьёзная ситуация наблюдается в провинции Измир, расположенной на побережье Эгейского моря. Здесь природные пожары достигли значительных масштабов, что потребовало активного вмешательства служб. Для тушения огня были задействованы 14 вертолётов, 4 самолёта и более тысячи человек на земле.