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Регион
1 июля, 01:43

В Госдуме высказались о возможности снижения ключевой ставки ЦБ

Депутат Аксаков допустил снижение ключевой ставки до 13-15% к концу года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ключевая ставка Банка России при отсутствии внешних негативных факторов может снизиться до 13-15% к концу текущего года. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«В отсутствие внешних негативных шоков ставка к концу года вполне может снизиться до 17-18%. Судя по динамике инфляции и ситуации в экономике, ключевая ставка может опуститься даже до 13-15% годовых», — заявил депутат.

Он также отметил благоприятное влияние ситуации на сырьевых рынках, где рост цен на нефть поддерживает российский бюджет и курс рубля, способствуя снижению инфляции. Снижение ключевой ставки, по мнению чиновника, будет происходить плавно.

«Я не исключаю очередного снижения ставки в июле, хотя регулятор может взять и паузу. Всё будет зависеть от того, насколько устойчиво продолжит снижаться инфляция и каковы будут инфляционные ожидания населения», — подчеркнул парламентарий.

ЦБ к концу года существенно снизит ключевую ставку
ЦБ к концу года существенно снизит ключевую ставку

Ранее заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин допустил возможность более значительного снижения ключевой ставки на июльском заседании регулятора. Это может произойти, если данные по экономике, рынку труда, инфляции и инфляционным ожиданиям подтвердят устойчивое снижение инфляции к целевому уровню 4% к 2026 году. Окончательное решение будет принято с учётом баланса мнений в совете директоров.

Антон Голыбин
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