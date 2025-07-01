В Госдуме высказались о возможности снижения ключевой ставки ЦБ

Ключевая ставка Банка России при отсутствии внешних негативных факторов может снизиться до 13-15% к концу текущего года. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«В отсутствие внешних негативных шоков ставка к концу года вполне может снизиться до 17-18%. Судя по динамике инфляции и ситуации в экономике, ключевая ставка может опуститься даже до 13-15% годовых», — заявил депутат.

Он также отметил благоприятное влияние ситуации на сырьевых рынках, где рост цен на нефть поддерживает российский бюджет и курс рубля, способствуя снижению инфляции. Снижение ключевой ставки, по мнению чиновника, будет происходить плавно.

«Я не исключаю очередного снижения ставки в июле, хотя регулятор может взять и паузу. Всё будет зависеть от того, насколько устойчиво продолжит снижаться инфляция и каковы будут инфляционные ожидания населения», — подчеркнул парламентарий.