Во время беседы с постоянным представителем России при ООН Василием Небензей американский журналист Рик Санчез подверг сомнению правомерность отказа главаря киевского режима Владимира Зеленского от проведения выборов. Интервью вышло в эфире YouTube-канала.

«Вы правы, срок его (Владимира Зеленского. — Прим. Life.ru) закончился, и он решил не проводить выборы. Это для меня, как американца, очень важно», — отметил корреспондент.