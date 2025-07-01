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1 июля, 02:35

Бывший топ-менеджер ЦБ Дмитрий Рубинов объявлен в розыск

Дмитрий Рубинов. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Dmitry Rubinov

Дмитрий Рубинов. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Dmitry Rubinov

Бывший топ-менеджер Центрального банка России Дмитрий Рубинов, обвиняемый в совершении мошенничества в особо крупном размере, объявлен в розыск. Информация об этом появилась в базе розыска МВД РФ.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в базе данных.

В августе 2022 года Басманный суд Москвы заочно арестовывал Рубинова в рамках другого уголовного дела — о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

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Ранее Тверской суд Москвы заочно арестовал Рубинова на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Срок ареста составляет два месяца и начинает исчисляться с момента передачи Рубинова российским правоохранителям — при экстрадиции, депортации или задержании на территории России. На данный момент он находится за пределами страны.

Антон Голыбин
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