В Минобороны показали работу мобильных зенитных постов в зоне СВО

Бойцы мобильных воздушных постов группировки «Центр» активно отражают атаки вражеских дронов, уничтожая десятки беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

Боевая группа зенитных групп. Видео © Telegram / Минобороны России

«На данном участке в основном летают FPV-дроны, дронов-разведчиков мало. Но прилетают тоже «крылья» разного вида. «Баба-яга» бывает, в ночное время прилетает в наши посадки», — рассказал командир отделения Николай.

Специальные зенитные команды получают конкретные указания по охране выделенных участков. Военнослужащие занимают позиции вдоль маршрутов, по которым, согласно разведданным, пролетают дроны противника. При обнаружении ударных либо разведывательных аппаратов воздушные цели уничтожают с помощью стрелкового оружия.