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1 июля, 05:07

В Великобритании заявили, что Европа утратила влияние на ход событий на Украине

Аналитик Меркурис: Европа и Украина застыли в ступоре под натиском Москвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex King Pics

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex King Pics

Британский обозреватель Александр Меркурис выразил мнение, что страны Европы больше не способны повлиять на развитие событий на Украине. По его словам, Запад оказался в состоянии бездействия из-за отсутствия чёткой стратегии.

В ходе выступления на YouTube-канале он отметил, что кризис в Киеве уже перешёл в фазу необратимых процессов. Аналитик подчеркнул, что у Европы отсутствует не только экономический план, но и внятная дипломатическая линия, а политическое руководство пребывает в состоянии бездействия.

«У неё (Европы. — Прим. Life.ru) нет ни внятного экономического плана, ни дипломатической стратегии. Они словно застыли в ступоре», — считает Меркурис.

Обозреватель также обратил внимание на различие в поведении: если Москва демонстрирует системный подход и действует целенаправленно, то в Киеве и Брюсселе сохраняется тишина.

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А ранее американский журналист Рик Санчез подверг сомнению правомерность отказа главаря киевского режима Владимира Зеленского от проведения выборов. По его словам, даже Авраам Линкольн в разгар войны в 1864 году не стал откладывать выборы.

Тимур Хингеев
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