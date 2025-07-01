Британский обозреватель Александр Меркурис выразил мнение, что страны Европы больше не способны повлиять на развитие событий на Украине. По его словам, Запад оказался в состоянии бездействия из-за отсутствия чёткой стратегии.

В ходе выступления на YouTube-канале он отметил, что кризис в Киеве уже перешёл в фазу необратимых процессов. Аналитик подчеркнул, что у Европы отсутствует не только экономический план, но и внятная дипломатическая линия, а политическое руководство пребывает в состоянии бездействия.

«У неё (Европы. — Прим. Life.ru) нет ни внятного экономического плана, ни дипломатической стратегии. Они словно застыли в ступоре», — считает Меркурис.

Обозреватель также обратил внимание на различие в поведении: если Москва демонстрирует системный подход и действует целенаправленно, то в Киеве и Брюсселе сохраняется тишина.