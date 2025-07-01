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Регион
1 июля, 05:25

Точный удар: Российский офицер взорвал пулемётный расчёт ВСУ и захватил опорник

Минобороны: Офицер ВС РФ ликвидировал гранатой огневую точку ВСУ

ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Капитан Руслан Жвакин возглавил успешный штурм вражеского опорного пункта, уничтожив пулемётный расчёт противника. Офицер проявил исключительное мужество при выполнении боевой задачи. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ходе наступления капитан Жвакин, несмотря на интенсивный вражеский огонь, организовал чёткие действия штурмовой группы. Лично уничтожив двух боевиков и подавив пулемётную точку точным броском гранаты, он обеспечил быстрый захват позиций. После успешного штурма офицер грамотно организовал оборону, что позволило в течение длительного времени отражать контратаки ВСУ.

Мужеством также отличился младший лейтенант Илья Кукунин. Он предотвратил прорыв диверсионной группы противника. Обнаружив с помощью приборов ночного видения приближение ДРГ, лейтенант оперативно поднял подразделение по тревоге.

В ходе боя Кукунин уничтожил двух нападавших и руководил отражением атаки. В результате точных действий российских военнослужащих противник понёс значительные потери: уничтожена бронемашина и до десяти человек личного состава ВСУ.

В Минобороны подчеркнули, что эти эпизоды наглядно демонстрируют профессионализм и отвагу российских офицеров в условиях специальной военной операции.

В Минобороны показали работу мобильных зенитных постов в зоне СВО
В Минобороны показали работу мобильных зенитных постов в зоне СВО

Ранее российский боец Наиль Вялшин рассказал о жестоком ножевом бою с ВСУ в ДНР. В ходе ожесточённых столкновений под Петровским ВС РФ отразили 11 контратак противника. По словам военнослужащего, российским подразделениям пришлось применять тактику скрытного передвижения — они продвигались через лесополосы и открытую местность, действуя парами. При этом мотоциклисты отвлекали на себя атаки украинских дронов-камикадзе.

Алиса Хуссаин
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