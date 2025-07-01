Точный удар: Российский офицер взорвал пулемётный расчёт ВСУ и захватил опорник
Минобороны: Офицер ВС РФ ликвидировал гранатой огневую точку ВСУ
ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov
Капитан Руслан Жвакин возглавил успешный штурм вражеского опорного пункта, уничтожив пулемётный расчёт противника. Офицер проявил исключительное мужество при выполнении боевой задачи. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ходе наступления капитан Жвакин, несмотря на интенсивный вражеский огонь, организовал чёткие действия штурмовой группы. Лично уничтожив двух боевиков и подавив пулемётную точку точным броском гранаты, он обеспечил быстрый захват позиций. После успешного штурма офицер грамотно организовал оборону, что позволило в течение длительного времени отражать контратаки ВСУ.
Мужеством также отличился младший лейтенант Илья Кукунин. Он предотвратил прорыв диверсионной группы противника. Обнаружив с помощью приборов ночного видения приближение ДРГ, лейтенант оперативно поднял подразделение по тревоге.
В ходе боя Кукунин уничтожил двух нападавших и руководил отражением атаки. В результате точных действий российских военнослужащих противник понёс значительные потери: уничтожена бронемашина и до десяти человек личного состава ВСУ.
В Минобороны подчеркнули, что эти эпизоды наглядно демонстрируют профессионализм и отвагу российских офицеров в условиях специальной военной операции.
Ранее российский боец Наиль Вялшин рассказал о жестоком ножевом бою с ВСУ в ДНР. В ходе ожесточённых столкновений под Петровским ВС РФ отразили 11 контратак противника. По словам военнослужащего, российским подразделениям пришлось применять тактику скрытного передвижения — они продвигались через лесополосы и открытую местность, действуя парами. При этом мотоциклисты отвлекали на себя атаки украинских дронов-камикадзе.