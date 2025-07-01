Синоптики предупредили о непогоде в Москве 1 июля

В Москве во вторник, 1 июля, ожидается дождливая погода с сильными порывами ветра и нехарактерным для лета похолоданием. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог пояснил, что текущая синоптическая ситуация в Центральной России формируется под влиянием тыловой части циклона. По его словам, в регионе ожидается преобладание облачной погоды с периодическими осадками в виде дождя, а температурный режим будет колебаться в пределах от 12 до 15 градусов тепла.

По данным синоптика, в столице прогнозируется северо-западный ветер скоростью 5–10 м/с с отдельными штормовыми порывами до 15 м/с. Атмосферное давление будет постепенно повышаться и достигнет 737 миллиметров ртутного столба.

Такие погодные условия связаны с влиянием обширного циклона, который продолжает определять метеорологическую обстановку в центральных регионах России. Отмечается, что прогнозируемые температурные значения на 5-7 градусов ниже климатической нормы для этого времени года.