Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 07:58

Швеция усилила надзор за иностранными судами в территориальных водах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

Швеция приняла новое постановление, в рамках которого усиливает надзор за иностранными судами в территориальных водах. В частности, контроль будет осуществлён за Балтийским морем. Как говорится в пресс-релизе на сайте шведского правительства, меры направлены на «противодействие» прохождения танкеров, якобы причастных к перевозке энергоресурсов России.

«Правительство приняло новое постановление, которое ужесточает контроль за иностранными судами через запрашивание сведений об их страховке», — говорится в документе.

Распоряжение вступило в силу с 1 июля. Это позволяет береговой охране и морской администрации страны собирать страховую информацию с кораблей, которые проходят через шведские воды или экономическую зону. Как заявил министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер, меры окажут «превентивное, сдерживающее воздействие на суда», являющиеся частью российского теневого флота. Вместе с тем постановление предполагается как основа для принятия других законов. Например, наложение санкций на большое количество судов.

Посол РФ в Швеции сообщил о заморозке двусторонних контактов с Россией
Посол РФ в Швеции сообщил о заморозке двусторонних контактов с Россией

Ранее стало известно, что Швеция готовит коридоры для возможной переброски войск в Прибалтику и Финляндию. Эти шаги являются частью усилий страны после ратификации оборонного соглашения с США (DCA), предоставляющего американской стороне доступ к 17 военным объектам страны.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar