Швеция усилила надзор за иностранными судами в территориальных водах
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Швеция приняла новое постановление, в рамках которого усиливает надзор за иностранными судами в территориальных водах. В частности, контроль будет осуществлён за Балтийским морем. Как говорится в пресс-релизе на сайте шведского правительства, меры направлены на «противодействие» прохождения танкеров, якобы причастных к перевозке энергоресурсов России.
«Правительство приняло новое постановление, которое ужесточает контроль за иностранными судами через запрашивание сведений об их страховке», — говорится в документе.
Распоряжение вступило в силу с 1 июля. Это позволяет береговой охране и морской администрации страны собирать страховую информацию с кораблей, которые проходят через шведские воды или экономическую зону. Как заявил министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер, меры окажут «превентивное, сдерживающее воздействие на суда», являющиеся частью российского теневого флота. Вместе с тем постановление предполагается как основа для принятия других законов. Например, наложение санкций на большое количество судов.
Ранее стало известно, что Швеция готовит коридоры для возможной переброски войск в Прибалтику и Финляндию. Эти шаги являются частью усилий страны после ратификации оборонного соглашения с США (DCA), предоставляющего американской стороне доступ к 17 военным объектам страны.