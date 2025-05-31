Двусторонние отношения между Россией и Швецией переживают один из самых сложных периодов в современной истории. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил российский посол в Стокгольме Сергей Беляев. По его словам, ответственность за текущее состояние дел лежит исключительно на шведской стороне.

«Наши двусторонние политические контакты заморожены по инициативе шведской стороны, торговый оборот неуклонно сокращается, да и научные, культурные и спортивные обмены, которые, казалось бы, должны быть свободны от влияния геополитической конъюнктуры, сведены к нулю», — подчеркнул дипломат.

Беляев отметил, что такая ситуация отражает не просто локальный конфликт, а более широкую напряжённость между Россией и коллективным Западом. По его словам, Швеция выступает своеобразным проводником антироссийской повестки, полностью встроенной в западную систему координат.

«Швеция, укоренённая в западной парадигме не только культурно-исторически, но и институционально — как член ЕС и вот уже больше года — член НАТО, подчёркнуто тщательно реализует недружественные в отношении нашей страны установки «в национальном масштабе», — сказал посол.

На сегодняшний день единственное, что остаётся от прежних двусторонних связей, это дипломатическое присутствие. Дипломат напомнил, что российское посольство в Стокгольме продолжало работу даже в годы Второй мировой войны.