«Пиар-акция»: В Госдуме отреагировали на слухи о заморозке вкладов в банках
Аксаков: Слух о заморозке средств на вкладах могли пустить девелоперы
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Девелоперы могли намеренно распространять информацию о возможной заморозке вкладов, чтобы перенаправить финансовые потоки в рынок недвижимости. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Это, действительно, могла быть пиар-акция, которая должна была подстегнуть интерес к вложениям в недвижимость», — пояснил Аксаков в беседе с РИА «Новости».
Депутат заявил, что Банк России, Правительство, Госдума и эксперты оперативно опровергли возможность изъятия средств с депозитов, подчеркнув, что это не имеет экономического смысла, поскольку эти деньги инвестируются в развитие страны.
А ранее глава ВТБ Андрей Костин тоже счёл идею о заморозке вкладов россиян абсурдной. По его словам, все обсуждения о введении такой меры — это всего лишь слухи.