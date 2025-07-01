«Пиар-акция»: В Госдуме отреагировали на слухи о заморозке вкладов в банках

Девелоперы могли намеренно распространять информацию о возможной заморозке вкладов, чтобы перенаправить финансовые потоки в рынок недвижимости. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Это, действительно, могла быть пиар-акция, которая должна была подстегнуть интерес к вложениям в недвижимость», — пояснил Аксаков в беседе с РИА «Новости».

Депутат заявил, что Банк России, Правительство, Госдума и эксперты оперативно опровергли возможность изъятия средств с депозитов, подчеркнув, что это не имеет экономического смысла, поскольку эти деньги инвестируются в развитие страны.