«Ангарский маньяк» оказался причастен к ещё одному зверскому убийству

«Ангарский маньяк» Михаил Попков, приговорённый к пожизненному заключению за зверские убийства 86 человек, снова предстанет перед судом. Ему инкриминируют ещё одно убийство, совершённое в 2011 году. Об этом сообщает Иркутская областная прокуратура.

Место, где маньяк Попков спрятал тело женщины в 2011 году. Фото © VK / Прокуратура Иркутской области

В ходе расследования старых уголовных дел следователи совместно с оперативниками выяснили, что Михаил Попков причастен к ещё одному жестокому убийству. Оно произошло в мае 2011 года в парке Ангарска, где было найдено тело женщины с признаками насильственной смерти. В то время убийцу найти не удалось, и расследование было приостановлено.

Следствие установило, что в мае 2011 года в ангарском парке «Современник» обвиняемый совершил зверское убийство. Познакомившись с 36-летней женщиной, он спровоцировал ссору из-за пустяка. В ходе конфликта он жестоко избил жертву, а затем, вооружившись топором, хладнокровно нанёс ей смертельные удары по голове. Пытаясь замести следы, убийца перетащил тело в заброшенную башню в парке, где облил его горючим и поджёг, после чего скрылся.

«Прокуратура г. Ангарска Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 61-летнего Михаила Попкова. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено прокуратурой в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.