Дания стала председателем Совета ЕС до конца года

Польша передала бразды правления в Совете Евросоюза Дании, которая будет председательствовать до 31 декабря. Затем этот статус перейдёт к Кипру, говорится на сайте ЕК.

Официально Копенгаген приступает к председательству в Совете Евросоюза 3 июля — сразу после встречи премьер-министра Метте Фредериксен и председательницы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Орхусе. Дания, для которой это уже восьмой опыт председательства, последний раз возглавляла Совет в первой половине 2012 года.

Во время своего председательства страна делает ставку на три ключевых аспекта: безопасность, конкурентоспособность и экологический переход. Это делается с целью построения «Сильной Европы в условиях меняющегося мира» и повышения готовности Евросоюза к преодолению глобальных трудностей.

«Укрепление обороны Европы и отмена обременительных правил одновременно с поддержкой зелёного перехода являются двумя важнейшими приоритетами датского председательства в ЕС», — отметила датский министр по делам ЕС Мари Бьерр.