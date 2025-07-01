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1 июля, 09:11

Дания стала председателем Совета ЕС до конца года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nick N A

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nick N A

Польша передала бразды правления в Совете Евросоюза Дании, которая будет председательствовать до 31 декабря. Затем этот статус перейдёт к Кипру, говорится на сайте ЕК.

Официально Копенгаген приступает к председательству в Совете Евросоюза 3 июля — сразу после встречи премьер-министра Метте Фредериксен и председательницы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Орхусе. Дания, для которой это уже восьмой опыт председательства, последний раз возглавляла Совет в первой половине 2012 года.

Во время своего председательства страна делает ставку на три ключевых аспекта: безопасность, конкурентоспособность и экологический переход. Это делается с целью построения «Сильной Европы в условиях меняющегося мира» и повышения готовности Евросоюза к преодолению глобальных трудностей.

«Укрепление обороны Европы и отмена обременительных правил одновременно с поддержкой зелёного перехода являются двумя важнейшими приоритетами датского председательства в ЕС», — отметила датский министр по делам ЕС Мари Бьерр.

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Ранее стало известно, что очередной пакет антироссийских санкций будет принят Евросоюзом в ближайшее время. Их утверждение скорее всего произойдёт под эгидой датского председательства в Совете ЕС.

Ольга Сливченко
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