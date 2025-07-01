РПЛ огласила повестку общего собрания, которое пройдёт 1 июля
РПЛ: На предстоящем собрании рассмотрят стратегию развития лиги до 2030-го
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Российская премьер-лига опубликовала повестку общего собрания, запланированного на 1 июля. Информация появилась в официальном телеграм-канале организации.
Основными пунктами повестки станут утверждение стратегии развития РПЛ до 2030 года, установление модели распределения доходов и расходов на сезон 2025/26, а также выборы новых членов правления Ассоциации футбольных клубов РПЛ.
Напомним, старт нового чемпионата РПЛ намечен на 18 июля. Решения, принятые на предстоящем собрании, окажут непосредственное влияние на подготовку клубов к сезону.
Ранее сообщалось, что Саудовский «Аль-Хиляль» одержал волевую победу над английским «Манчестер Сити». Игра началась с гола Бернарду Силвы в первом тайме, но после перерыва темп резко возрос. На 112-й минуте Маркос Леонардо принёс «Аль-Хилялю» историческую победу, эффектно завершив напряжённую игру, в которой обе команды демонстрировали атакующий футбол.