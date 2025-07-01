РПЛ огласила повестку общего собрания, которое пройдёт 1 июля

Российская премьер-лига опубликовала повестку общего собрания, запланированного на 1 июля. Информация появилась в официальном телеграм-канале организации.

Основными пунктами повестки станут утверждение стратегии развития РПЛ до 2030 года, установление модели распределения доходов и расходов на сезон 2025/26, а также выборы новых членов правления Ассоциации футбольных клубов РПЛ.

Напомним, старт нового чемпионата РПЛ намечен на 18 июля. Решения, принятые на предстоящем собрании, окажут непосредственное влияние на подготовку клубов к сезону.