Карпин сделал заявление после скандала вокруг жеребьёвки Кубка России

Жеребьёвка Кубка России по футболу не остались без внимания главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина. Наставник спортсменов дал свою оценку, назвав распределение по группам «обыкновенным».

«Обыкновенная. Группа и группа. <...> Вот такая жеребьёвка была, что делать», — заявил тренер в эфире «Матч-ТВ».

Напомним, что процедура жеребьёвки группового этапа Пути Российской Премьер-лиги Кубка России — 2025/2026 состоялась в воскресенье, 29 июня. По её результатам были сформированы четыре группы. Жеребьёвка не траслировалась в прямом эфире, в связи с чем у многих игроков и тренерских штабов возникли подозрения в подтасовке результатов. РФС назвал все обвинения абсурдом.