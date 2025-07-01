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Регион
1 июля, 08:41

Карпин сделал заявление после скандала вокруг жеребьёвки Кубка России

Карпин: Группа, в которой будет играть «Динамо» на Кубке России, обыкновенная

Валерий Карпин. Обложка © Telegram / ФК «Динамо» Москва

Валерий Карпин. Обложка © Telegram / ФК «Динамо» Москва

Жеребьёвка Кубка России по футболу не остались без внимания главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина. Наставник спортсменов дал свою оценку, назвав распределение по группам «обыкновенным».

«Обыкновенная. Группа и группа. <...> Вот такая жеребьёвка была, что делать», — заявил тренер в эфире «Матч-ТВ».

Напомним, что процедура жеребьёвки группового этапа Пути Российской Премьер-лиги Кубка России — 2025/2026 состоялась в воскресенье, 29 июня. По её результатам были сформированы четыре группы. Жеребьёвка не траслировалась в прямом эфире, в связи с чем у многих игроков и тренерских штабов возникли подозрения в подтасовке результатов. РФС назвал все обвинения абсурдом.

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А пока все спортсмены готовятся к важным матчам, Артём Дзюба, нападающий тольяттинского «Акрона», поделился своим топом-3 самых ярких игроков завершившегося чемпионата России. Все названные им футболисты оказались представителями «Краснодара».

Ольга Сливченко
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