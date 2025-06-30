«Несколько инсультов»: Стало известно о тяжёлом состоянии экс-футболиста «Спартака»

В критическом состоянии находится бывший футболист московского «Спартака» Мухсин Мухамадиев. Его здоровье значительно ухудшилось после перенесённых инсультов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.

«В феврале у него случился инсульт, когда он находился на сборах с футбольным клубом «Вахш», он является его директором. После у него произошло ещё несколько инсультов, сейчас он лечится в Москве. Связи с ним у меня с ним нет, есть информация, что он в тяжёлом состоянии», — передаёт слова Салиева РИА «Новости».

58-летний Мухамадиев имеет богатый опыт выступлений в московских клубах. Помимо «Спартака» (1994-1995), он играл за «Локомотив» и «Торпедо». Также футболист представлял на международной арене сразу две страны — Таджикистан и Россию.