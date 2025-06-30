«Несколько инсультов»: Стало известно о тяжёлом состоянии экс-футболиста «Спартака»
Экс-футболист «Спартака» Мухамадиев находится в критическом состоянии
Мухсин Мухамадиев. Обложка © ТАСС / Александр Федоров
В критическом состоянии находится бывший футболист московского «Спартака» Мухсин Мухамадиев. Его здоровье значительно ухудшилось после перенесённых инсультов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.
«В феврале у него случился инсульт, когда он находился на сборах с футбольным клубом «Вахш», он является его директором. После у него произошло ещё несколько инсультов, сейчас он лечится в Москве. Связи с ним у меня с ним нет, есть информация, что он в тяжёлом состоянии», — передаёт слова Салиева РИА «Новости».
58-летний Мухамадиев имеет богатый опыт выступлений в московских клубах. Помимо «Спартака» (1994-1995), он играл за «Локомотив» и «Торпедо». Также футболист представлял на международной арене сразу две страны — Таджикистан и Россию.
А ранее Life.ru сообщал о футбольном матче в Подольске, который завершился трагически. В ходе игры между «Парковым» и «Нарой» из Наро-Фоминска, на 60-й минуте, 26-летний футболист Артём Калмыков потерял сознание. Спортивный врач немедленно приступил к реанимационным мероприятиям, но, к сожалению, они оказались безуспешными. Артём скончался, не дождавшись приезда скорой помощи.