Состояние российских богачей с начала года выросло почти на 25 млрд долларов

Российские миллиардеры значительно приумножили свои капиталы — с начала года их общее состояние возросло на $24,586 миллиарда. Об этом свидетельствует свежий «Индекс миллиардеров» от Bloomberg, который оценивает богатство, в том числе, по стоимости акций компаний.

Среди лидеров роста — Владимир Потанин, глава «Норникеля», чей капитал увеличился на $3,83 миллиарда, достигнув $31,7 миллиарда. Не отстаёт и Алишер Усманов, крупный акционер «Металлоинвеста», чьё состояние выросло на $3,17 миллиарда, составив $16,4 миллиарда. Однако не все оказались в плюсе: Владимир Лисин, председатель совета директоров НЛМК, отметился в рейтинге наибольшими потерями в индексе: его состояние сократилось на $1,68 миллиарда, до $24,1 миллиарда.

Всего глобальный рейтинг Bloomberg включает в себя 500 богатейших людей планеты из различных стран. Из россиян в списке также оказались нефтяной магнат и акционер «Лукойла» Вагит Алекперов ($26,7 млрд), председатель совета директоров Силовых машин Алексей Мордашов ($24,7 млрд), председатель совета директоров Сибура Леонид Михельсон ($23,7 млрд), предприниматель Михаил Прохоров ($15,4 млрд), а также основатель Telegram Павел Дуров ($13,9 млрд) и другие.