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1 июля, 09:27

Желавшего помочиться в вино для России грузинского оппозиционера отправили в тюрьму

«Взгляд»: В Грузии отправили в тюрьму политика Гварамию за неявку на заседание

Николоз Гварамия (второй слева). Обложка © ТАСС / AP / Zurab Tsertsvadze

Николоз Гварамия (второй слева). Обложка © ТАСС / AP / Zurab Tsertsvadze

Лидер грузинской оппозиционной партии «Коалиция за перемены» Николоз Гварамия, известный своими радикальными взглядами, в том числе по отношению к России, был заключён под стражу. Причиной ареста стала его неявка на заседание временной парламентской следственной комиссии.

Как сообщает газета «Взгляд», Тбилисский городской суд приговорил Гварамию к восьми месяцам тюремного заключения за неуважение к суду. Он не явился на заседание временной парламентской комиссии, расследующей деятельность правительства Михаила Саакашвили. Помимо тюремного заключения политик на два года лишён права занимать государственные посты.

В последние годы Ника Гварамия владел оппозиционным телеканалом «Мтавари» («Главный»), который прекратил вещание весной из-за финансовых трудностей. Бывшие партнёры и инвесторы обвиняли политика в финансовых злоупотреблениях. Также Гварамия ранее делал радикальные заявления, в том числе выражая готовность «помочиться в вино», которое экспортируется в Россию.

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Экс-президент Зурабишвили приняла участие в митинге в Тбилиси

Ранее в Тбилиси два оппозиционных деятеля объявили голодовку перед зданием парламента. Лидер партии «Дроа» Элене Хоштария и член «Коалиции за перемены» Гедеван Попхадзе выразили таким образом свой протест против действий правительства.

Мария Любицкая
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