Лидер грузинской оппозиционной партии «Коалиция за перемены» Николоз Гварамия, известный своими радикальными взглядами, в том числе по отношению к России, был заключён под стражу. Причиной ареста стала его неявка на заседание временной парламентской следственной комиссии.

Как сообщает газета «Взгляд», Тбилисский городской суд приговорил Гварамию к восьми месяцам тюремного заключения за неуважение к суду. Он не явился на заседание временной парламентской комиссии, расследующей деятельность правительства Михаила Саакашвили. Помимо тюремного заключения политик на два года лишён права занимать государственные посты.

В последние годы Ника Гварамия владел оппозиционным телеканалом «Мтавари» («Главный»), который прекратил вещание весной из-за финансовых трудностей. Бывшие партнёры и инвесторы обвиняли политика в финансовых злоупотреблениях. Также Гварамия ранее делал радикальные заявления, в том числе выражая готовность «помочиться в вино», которое экспортируется в Россию.